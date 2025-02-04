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Ordu'da Ehliyet Sınavında Kopya Çeken Şahıs Yakalandı

Ordu'da Ehliyet Sınavında Kopya Çeken Şahıs Yakalandı
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde yapılan motorlu taşıtlar e-sınavında, kamera ve internet düzenekleriyle kopya çekmeye çalışırken yakalanan bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ordu'da ehliyet sınavında kamera ve internet düzeneği ile kopya çekmek isteyen şahıs yakalandı.

Altınordu ilçesinde 28 Ocak 2025 tarihinde, motorlu taşıtlar e-sınavına giren bir şahsın, görevliler tarafından yapılan üst aramasında kamera düzeneği, internet sağlayıcı, kulaklık ve irtibat sağlayıcı ele ele geçildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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