Ordu'da Ehliyet Sınavında Kopya Çeken Şahıs Yakalandı

Ordu'da ehliyet sınavında kamera ve internet düzeneği ile kopya çekmek isteyen şahıs yakalandı.

Altınordu ilçesinde 28 Ocak 2025 tarihinde, motorlu taşıtlar e-sınavına giren bir şahsın, görevliler tarafından yapılan üst aramasında kamera düzeneği, internet sağlayıcı, kulaklık ve irtibat sağlayıcı ele ele geçildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ORDU