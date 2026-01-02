Ordu'da drift atan sürücüye 58 bin lira ceza

Ordu'da, hafif ticari aracıyla karla kaplı yolda drift yapmaya çalışan sürücüye 58 bin 217 TL idari para cezası uygulandı.

Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde bir sürücü, hafif ticari aracıyla karla kaplı yolda drift yapmaya çalışıp, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyip, drift yapan aracı ve sürücüsünü tespit etti. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye 58 bin 217 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine ise 60 gün süreyle el konuldu. - ORDU