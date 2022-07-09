Ordu'da denizde boğulan 10 yaşındaki Gizem'e acı veda - Haberler

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Ordu'da denizde boğulan 10 yaşındaki Gizem'e acı veda

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da denizde boğulan 10 yaşındaki Gizem'e acı veda

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, ablası ve kuzeniyle girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan, 2 saat sonra baygın çıkarılıp, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Gizem Çakmak (10), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, ablası ve kuzeniyle girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan, 2 saat sonra baygın çıkarılıp, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Gizem Çakmak (10), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Turnasuyu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Gizem Çakmak, ablası K.Ç. (13) ve kuzeni U.Ç. (6) ile serinlemek için denize gitti. Bir süre denizde yüzen çocuklar, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Çocukları gören Köse Erkal, suya girerek K.Ç. ile U.Ç.'yi çıkardı, Gizem Çakmak ise gözden kayboldu. İhbarla sahile jandarma, AFAD, sağlık, Polis Su Altı Arama ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede çalışma başlattı. Sahildekiler de suya girip el ele tutuşarak, insan zinciri oluşturup Gizem'i aradı. Gizem Çakmak, yaklaşık 2 saat sonra baygın bulunarak, sudan çıkarıldı. Ambulansa götürülen Gizem, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Gizem için Gülyalı Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesi küçük kızın giydiği tişört, tabutun üzerine bırakıldı. Gizem Çakmak'ın babası, taziyeleri kabul ederken, annesi ise gözyaşlarıyla kızının tabutuna sarıldı. Gizem Çakmak, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Gülistan Mahallesi'nde toprağa verildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gizem Çakmak Gülyalı Ordu 3. Sayfa Haberler

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