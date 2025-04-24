Ordu'da DEAŞ Üyesi Yabancı Uyruklu Kişi Yakalandı
Ordu'da jandarma ekipleri, DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan yabancı uyruklu bir kişiyi yakaladı. 32 yaşındaki D.H.G.E., yapılan operasyonla Ünye ilçesinde ele geçirildi ve adli mercilere sevk edildi.
Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ'e üye olmak suçundan araması bulunan yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu, 'DEAŞ-Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu D.H.G.E.'nin (32) Ünye ilçesinde saklandığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat, TEM ve asayiş ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu şüpheli şahıs saklandığı yerde yakalandı. İşlemlerinin ardından D.H.G.E., adli mercilere sevk edildi. - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa