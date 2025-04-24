6.2'nin ardından İstanbul'da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde

Rahatlatan açıklama geldi! İşte 6.2'nin ardından İstanbul'da son durum
İstanbul'da 83 bina az hasarlı! işte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu
Almanya'dan 'Türkiye'ye Eurofighter satışını engellediği' iddiasına yalanlama

Türkiye'ye "Eurofighter" satılmayacak mı? Almanya son noktayı koydu
Binlerce elektrikli araç, devasa gemiyle Türkiye'ye getirildi

Devasa gemi böyle görüntülendi! Binlerce araç Türkiye'de

Ordu'da DEAŞ Üyesi Yabancı Uyruklu Kişi Yakalandı

Ordu'da DEAŞ Üyesi Yabancı Uyruklu Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da jandarma ekipleri, DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan yabancı uyruklu bir kişiyi yakaladı. 32 yaşındaki D.H.G.E., yapılan operasyonla Ünye ilçesinde ele geçirildi ve adli mercilere sevk edildi.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ'e üye olmak suçundan araması bulunan yabancı uyruklu bir kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu, 'DEAŞ-Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu D.H.G.E.'nin (32) Ünye ilçesinde saklandığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat, TEM ve asayiş ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu şüpheli şahıs saklandığı yerde yakalandı. İşlemlerinin ardından D.H.G.E., adli mercilere sevk edildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.