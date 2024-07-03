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Ordu'da Boşandığı Eşini Öldüren Eski Koca Hakim Karşısında

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Ordu'da boşandığı eşini keser sapıyla öldüren eski koca, 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada polis memurlarının ifadeleri alındı ve savcılık ağırlaştırılmış müebbet cezası talep etti.

Ordu'da, boşandığı eşini keser sapı yaklaşık 15 dakika darp ederek ölmesine neden olan eski koca 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde eski karısı Ayşe Çetin'i (48), 28 Ağustos 2023 yılında keser sapı ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mükerrem Başarmak (49), 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Mükerrem Başarmak ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, olay günü ihbar üzerine olayın gerçekleştiği eve giden polis memurlarının tanık olarak ifadeleri alındı. Polis memurları mahkemede verdikleri ifadede, olayın gerçekleştiği evin kapısına gittiklerinde kadın çığlık sesleri duyduklarını, kapının kilitli olduğunu ve kırarak açtıklarını söyledi. Tanık polisler, içeriye girdiklerinde Ayşe Çetin'in yatar vaziyette yerde durduğunu, zanlıyı etkisiz hale getirerek elindeki suç aletini aldıklarını belirttiler.

Duruşmada alınan ifadelerin ardından savcılık mütalaası sunuldu. Mütalaada, sanığın boşanmış olduğu eşini kasten tasarlayarak öldürdüğü, sosyal medya üzerinden eski eşine ait videoları izledikten sonra suçu işlemeye karar verdiği, sanığın ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Öte yandan, sanığın, 'boşandığı kadını tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istenen iddianame, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Duruşma, karar verilmek üzere ileri bir tarihe ertelendi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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