Ordu'da denizde boğularak hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi

Ordu'da denizde boğularak hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi
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Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren öğrencilerden biri hayatını kaybetti, diğeri ise taburcu oldu. Hayatını kaybeden öğrenciler için cenaze törenleri düzenlendi.

Ordu'da, denizde boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden lise öğrencisi, son yolculuğuna uğurlandı.
Altın Ordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde 20 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda Zuver Kaya Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri 12. sınıf öğrencileri Orhan Kadirhan Bilkay (17), Yiğitcan Kıran (17) ve A.Ö. denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren 3 öğrenci ekipler tarafından sudan çıkartılarak ambulans ile kurtarılarak çeşitli kaldırıldı. Hayatını kaybeden Orhan Kadirhan Bilkay, Perşembe ilçesine bağlı Kırlı Mahallesi'nde dün toprağa verildi.
Dün hayatını kaybeden Yiğitcan Kıran için bugün Mesudiye ilçesine bağlı Köşe Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kıran, Köşe Merkez Camii'nde öğle namazı kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi.
Öte yandan, boğulma tehlikesi geçiren ve hastanede tedavisi tamamlanan A.Ö. ise taburcu edildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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