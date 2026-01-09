Ordu'da yaşlı şahsın cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

Ordu'nun Ulubey ilçesinde meydana gelen ve yaşlı şahsın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıda, olayın şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Ulubey ilçesi Kumrulu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 4 çocuk babası Akif Öztürk (81), evlerinin yanında kendilerine ait ahırda vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçaklanarak, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olan O.Y. (26) isimli bir şahsı tespit ederek takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli, gece saatlerinde Altınordu ilçesinde suç aleti ile birlikte yakaladı. Olayı gerçekleştirdiği düşünülen şüphelinin, hayatını kaybeden Akif Öztürk akrabası olduğu iddia edildi.

Gözaltına alınan O.Y., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ORDU