Haberler

Ordu'da yaşlı şahsın cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi

Ordu'da yaşlı şahsın cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Ordu'nun Ulubey ilçesinde 81 yaşındaki Akif Öztürk, kendisine ait ahırda bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi, akrabası olduğu iddia edilen 26 yaşındaki O.Y. adliyeye sevk edildi.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde meydana gelen ve yaşlı şahsın hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıda, olayın şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Ulubey ilçesi Kumrulu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda 4 çocuk babası Akif Öztürk (81), evlerinin yanında kendilerine ait ahırda vücudunun çeşitli yerlerinden çok sayıda bıçaklanarak, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olan O.Y. (26) isimli bir şahsı tespit ederek takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli, gece saatlerinde Altınordu ilçesinde suç aleti ile birlikte yakaladı. Olayı gerçekleştirdiği düşünülen şüphelinin, hayatını kaybeden Akif Öztürk akrabası olduğu iddia edildi.

Gözaltına alınan O.Y., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
