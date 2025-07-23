Ordu'da Balık Tutmaya Giden Adam Irmakta Ölü Bulundu

Ordu'da Balık Tutmaya Giden Adam Irmakta Ölü Bulundu
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Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, balık tutmaya giden 68 yaşındaki Mehmet Uzunçakmak, Turnasuyu Irmağı'nda ölü bulundu. Ailesinin kaybolduğunu bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarında cansız bedeni bulundu.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde balık tutmayan giden şahıs ırmakta ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Musakırık Mahallesi'nden Turnasuyu Irmağı'na balık tutmaya giden Mehmet Uzunçakmak'tan (68) haber alamayan yakınları, dün akşam 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dün akşam bölgede yapılan arama çalışmalarının ardından bugün arama ve kurtarma çalışmalarını ırmakta sürdüren ekipler, Uzunçakmak'ın cansız bedenine ulaştı. Uzunçakmak'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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