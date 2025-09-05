Ordu'da Bacanaklar Arasında Tartışma Kanlı Bitti: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde bacanaklar arasında "su gideri" yüzünden çıkan tartışmada silahla vurularak öldürülen 2 kardeş, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Aydıntepe Mahallesi Ağcakese Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ambar çatısından yola akan su nedeniyle aralarında uzun süredir husumet bulunan Hasan Ballı (60) ve bacanağı Hüseyin Tarakçı (66) evlerinin önünde karşılaştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Tarakçı, yanında taşıdığı tabancayla bacanağı Hasan Ballı ile ağabeyi Mehmet Ballı'ya (63) ateş etti. Kurşunların hedefi olan Ballı kardeşler, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yan yana defnedildiler

Hayatını kaybeden Hasan ve Mehmet Ballı, Aydıntepe Mahallesi Zara Evliyası Mescidi'nde kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

Katil zanlısı tutuklandı

Olay sonrası evinin yakınındaki ormanlık alanda yakalanan şüpheli Hüseyin Tarakçı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU