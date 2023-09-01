Ordu'da Baba Oğul Tartışması Kanlı Bitti

Ordu'nun Gölköy ilçesinde bir baba, tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından baba gözaltına alındı.

Ordu'nun Gölköy ilçesinde tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, gözaltına alındı.

Gölköy Mahallesi'ndeki evlerinin önünde Osman D. (50) ile oğlu Ahmet D. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman D, kendisine ait pompalı tüfekle Ahmet D'ye ateş etti.

Olayda ağır yaralanan Ahmet D, Gölköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık 3 ay önce evlendiği öğrenilen Ahmet D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim olan baba Osman D, gözaltına alındı.