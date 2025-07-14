Ordu'da Aranması Olan 24 Şahıs Yakalandı, 17'si Tutuklandı
Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda aranması bulunan 24 şahıs yakalandı, bunlardan 17'si tutuklandı. Son bir haftada 97 kişi hakkında işlem yapıldı.
Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan ve yakalanan 24 şahıstan 17'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 97 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 24 şahıs yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa