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Ordu’da aranması bulunan 40 şüpheli yakalandı

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Ordu’da polis ekiplerince son yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 40 şüpheli şahıstan 32’si tutuklandı.

Ordu'da polis ekiplerince son yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 40 şüpheli şahıstan 32'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 90 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 40 şüpheli şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 32'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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