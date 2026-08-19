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Ordu'da 32 aranan şahıstan 22'si tutuklandı

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Ordu’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 32 şüpheli şahıstan 22’si tutuklandı.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 32 şüpheli şahıstan 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 124 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 32 şüpheli şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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