Haberler

Ordu'da 18 Aranan Şahıstan 13'ü Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 18 şüpheli şahıstan 13’ü tutuklandı.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 18 şüpheli şahıstan 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 139 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 18 şüpheli şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında

Elektronik para şirketine el konuldu! Devasa mal varlığı devlete geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İYİ Parti'den polis müdahalesinin ardından fenalaşan vekil Selçuk Türkoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Polis müdahalesinde fenalaşan milletvekilinden kötü haber
Galatasaray için yanıp tutuşan biri var: Bırakın beni gideyim

Galatasaray için yanıp tutuşan biri var: Bırakın beni gideyim

10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında

10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
Acun Ilıcalı gözünü kararttı! 21 yaşındaki forvet için 22 milyon euro

Başarıya giden yolda paraya hiç acımıyor! Rakam servet değerinde
Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali sosyal medyayı ikiye böldü

Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali olay oldu

İzmir'i karıştıran taraftar gruplarına darbe! 51 tutuklama

Şehri karıştıran gruplara darbe! Bir kamyon dolusu adam tutuklandı
Özgü Kaya’dan iddialı bikinili pozlar! Dalkılıç’a gelen yorum olay

Özgü Kaya’dan iddialı bikinili pozlar! Dalkılıç’a gelen yorum olay