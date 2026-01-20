Haberler

Ordu'da aranması bulunan 31 şüpheli yakalandı

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 31 şüpheli yakalanmış, bunlardan 20'si tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, aranması bulunan ve yakalanan 31 şüpheli şahıstan 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 57 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 31 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 20'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
