Ordu'da Aranan 24 Şahıstan 16'sı Tutuklandı
Ordu'da polis ekiplerinin son bir haftada yaptığı çalışmalarda 24 aranan şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 16'sı adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.
Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan ve yakalanan 24 şahıstan 16'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 97 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 24 şahıs yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa