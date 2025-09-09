Ordu'da Aranan 19 Şüpheliden 17'si Tutuklandı

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan ve yakalanan 19 şüpheli şahıstan 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 70 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 19 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU