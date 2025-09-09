Ordu'da Aranan 19 Şüpheliden 17'si Tutuklandı
Ordu'da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu aranan 19 şüpheli yakalandı, bunlardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler son bir hafta içinde toplam 70 şahıs hakkında çeşitli suçlardan işlem yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 70 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 19 şahıs yakalandı.
Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa