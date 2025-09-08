Haberler

Ordu'da 8 Ayda 45 Kilogramdan Fazla Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ordu'da bu yılın ocak-ağustos döneminde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda toplam 45 kilo 345 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 766 operasyon gerçekleştirildi.

Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından ocak-ağustos ayları arasında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçları kapsamında 766 operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 29 kilo 762 gram esrar, 14 gram kokain, 11 kilo 785 gram metamfetamin, 1 kilo 907 gram bonzai, 521 gram skunk, 1 kilo 354 gram bonzai hammaddesi, 2 gram amfetamin, 13 kök kenevir, 5 bin 606 adet sentetik ecza, 319 adet ecstasy ve 3 adet captagon, olmak üzere toplamda 45 kilo 345 gram ve 5 bin 928 adet uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada operasyonların kesintisiz artarak devam edeceği vurgulandı. - ORDU

