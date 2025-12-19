Ordu'da iki katlı ahşap evde yangın
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı, ancak evdeki eşyalar kül oldu.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Başköy Mahallesi'nde Salih Kahraman isimli şahsın ikamet ettiği 2 katlı ahşap evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, mahalle muhtarı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ev içerisindeki eşyalar küle döndü.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU