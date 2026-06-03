Ordu'da 2 haftada 34 binden fazla araç ve sürücüsü denetlendi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde, son 2 haftada 34 bin 402 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son 2 haftada Ordu genelinde 89 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 119 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 122 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 92 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 82 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten, 411 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, bin 121 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 223 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 632 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 209 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamak suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 34 bin 402 araç kontrol edildi, 6 bin 369 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 63 araç trafikten men edildi ve 122 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı