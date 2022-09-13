Ordu haberi! Ordu'da minibüsler çarpıştı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Ordu bölgesinden gelen habere göre Ordu'da minibüsler çarpıştı: 2 yaralı Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Ordu'da minibüsler çarpıştı: 2 yaralı ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Liseler Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine ilerlemekte olan Murat U. idaresindeki 52 M 5752 plakalı dolmuş minibüs, karşı yönden gelen Sinan K.'nin kullandığı 52 ADE 554 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle dolmuş minibüs içerisinde bulunan Hatice T. ile Muhammet Doğukan T. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör Akkuş Ünye Ordu 3. Sayfa Yerel Haberler

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