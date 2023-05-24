Operatör kıyafeti ile baz istasyonlarına girip bakır kabloları çalan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde GSM firmalarının baz istasyonlarına iletişim operatörü kılığında girerek bakır kabloları çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Antalya'nın Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde GSM firmalarının baz istasyonlarına iletişim operatörü kılığında girerek bakır kabloları çalan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelinin aynı yöntemle birçok ilde hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde farklı tarihlerde GSM firmalarının baz istasyonlarına ait bakır kabloların çalındığı bilgisi üzerine inceleme başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelinin eşkali ve kimliği tespit edildi. Yapılan araştırmalarda E.U. isimli şüphelinin farklı illerde benzer yöntemler ile hırsızlık eylemlerine karıştığı ve hırsızlık eylemleri esnasında iletişim operatörü görevlisi gibi giyinerek kendini gizlediği tespit edildi. E.U., çalıntı bakır kablolar ve suç işlemekte kullandığı aletlerle birlikte yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA