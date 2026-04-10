Yapay zeka şirketi OpenAI CEO'su Altman'ın evine molotof kokteylli saldırı

San Francisco'da OpenAI CEO'su Sam Altman'ın evine molotof kokteyliyle saldırı düzenlendi. Olayda kimse yaralanmadı ve saldırgan gözaltına alındı.

ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco'da, yapay zeka şirketi OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'ın evine molotof kokteyliyle saldırı düzenleyen ve şirketin San Francisco'daki merkezini ateşe vermekle tehdit eden şüpheli gözaltına alındı.

ABD merkezli önde gelen yapay zeka şirketlerinden OpenAI'nin CEO'su Sam Altman'ın ABD'nin California eyaletindeki San Francisco şehrinde bulunan evine molotof kokteylli saldırı gerçekleştirildi. San Francisco Polis Teşkilatı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada, 20 yaşındaki şüphelinin yerel saat ile 04.12 sıralarında North Beach bölgesinde bulunan, Altman'a ait 27 milyon dolar değerindeki malikaneye yanıcı bir nesneyle teçhizatla saldırı düzenlediği aktarıldı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanamadığı belirtildi. Açıklamada, olay yerine sevk edilen acil durum ekiplerinin binanın dış kapısındaki yangına müdahale ettiği kaydedildi.

Saldırgandan, OpenAI merkezini ateşe verme tehdidi

Yaklaşık bir saat sonra polis, şehirdeki Mission Bay bölgesinde bulunan OpenAI merkezi yakınlarındaki bir kişinin söz konusu binayı ateşe vermeye yönelik tehditler savurduğuna ilişkin bir ihbar aldı. Olay yerine sevk edilen birlikler, buradaki kişinin Altman'ın evine saldırı düzenleyen şüpheli ile aynı kişi olduğunu doğruladı. Kimliği açıklanmayan saldırganın ekipler tarafından hızlı bir şekilde gözaltına alındığı bildirildi.

OpenAI'dan e-posta aracılığıyla yapılan açıklamada gelişmeler yeniden teyit edilirken, "Bu sabah bir kişi Altman'ın evine molotofkokteyli attı ve ayrıca San Francisco'daki genel merkezimize yönelik tehditlerde bulundu. Olayda neyse ki hiç kimse yaralanmadı" denildi. - SAN FRANCISCO

