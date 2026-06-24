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Kahramanmaraş'ta bahçe yangını

Kahramanmaraş'ta bahçe yangını
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan bahçe yangını, orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan bahçe yangını ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Onikişubat ilçesine bağlı Döngele Mahallesi Bozduman mevkiindeki bahçede çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı ve 19 personel sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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