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Önce sıkıştırdı sonra önünü kesti! Yol isteyen ambulansa yapmadığını bırakmadı

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İstanbul'da siren çalarak ilerleyen ve yol isteyen bir ambulans, otomobil sürücüsü tarafından önce sıkıştırıldı ardından da önü kesildi. Yaşanan o anlar bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul Bağcılar'da siren çalarak ilerleyen ambulansı sıkıştıran otomobil sürücüsünün aracından inerek sağlık çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Yaşananlara kimse anlam veremezken olayı gören çevredeki sürücülerin araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi.

AMBULANSIN ÖNÜNÜ KESTİ, DİĞERİNİN DE GEÇİSİNİ ENGELLEDİ

Olay, Basın Ekspres Yolu Başakşehir istikameti Güneşli yol ayrımında dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil sürücüsü siren çalarak ilerleyen ambulans şoförü ile tartışmaya başladı. Otomobil sürücüsü aracı ile ambulansın önünü kesmeye çalışarak arkadan gelen bir ambulansın da yolunu kapattı.

YOL ORTASINDA TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Trafikte ilerleyenleri tehlikeye atan sürücü otoyolu adeta kilitledi. Ambulansın önünü kesen öfkeli adam aracından indi. Sağlık çalışanlarının da ambulanstan inmesiyle taraflar tartışmaya başladı.

TARTIŞMAYA DİĞER SÜRÜCÜLER MÜDAHALE ETTİ

Bir süre devam eden sözlü tartışma araya trafikteki diğer sürücülerin girmesiyle son buldu. Otoyolun ortasında tansiyonun yükseldiği olaydan geriye ise bu görüntüler kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu İstanbul Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (4)

Sahin Sahin :

Aracina el konulmasi ve Ehliyetinin ömürboyu elinden alinmasi lazim

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SUNSET null:

empati yapsa, kendi yakını da bu ambulansın içinde olabilir diye düşünürdü. sorumsuz.

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Demirhan:

Medeniyete adım atmanıza az kaldı. Sadece 50 yıl :)

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İbrahim Demirel:

Kesin milletvekili bir tanıdığı var. Aksi takdirde bunu yapmaya cesaret edemezdi

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