Önce motosiklete ardından park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı - Haberler

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Önce motosiklete ardından park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Önce motosiklete ardından park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir araç önce motosiklete ardından park halindeki otomobile çarptı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir araç önce motosiklete ardından park halindeki otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hacı Ali Öztürk Mahallesi Mezbaha Caddesi'nde H.T. idaresindeki 80 BL 710 plakalı araç, kavşakta aniden karşısına çıkan Y.P. yönetimindeki 27 AGF 120 plakalı motosiklete çarptı. Paniğe kapılan araç sürücüsü ardından ise park halinde bulunan 06 ACJ 181 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklette bulunan sürücü ile M.C.Ş .yaralandı. Yaralılar ambulans ile İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre kontrollü şekilde sağlandı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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