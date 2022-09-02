İntihar etmek isteyen şahsı önce kurtardı, sonra tekme tokat dövdü 3. Sayfa Haberleri Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşanan olayda, tırın aynasına bağladığı iple intihar etmek isteyen şahsı, başka bir şahıs önce kurtardı, ardından tekme tokat dövdü. Olay sonrası çevredekiler şaşkınlıkla intihar etmek isteyen şahsı döven kişiyi izledi. Aydın Kuşadası'nda bir garip olay... Kirazlı yolu girişinde gece saatlerinde kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, park halindeki bir tırın aynasına bağladığı iple canına kıymak istedi. ÖNCE KURTARDI,SONRA DÖVDÜ O esnada olay yerinde bulunan başka bir şahıs kendini asmak isteyen kişiyi önce kurtardı. Ardından çevredekilerin şaşkın bakışları arasında dövmeye başladı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kuşadası Aydın 3. Sayfa Güncel Haberler

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