Önce hapis cezası verildi, sonra tahliye edildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evine ziyarete gelen arkadaşı Ömer Karaca'yı av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle, müebbet hapis talebiyle yargılanan Kezban Çelik için mahkeme 10 yıl hapis cezası verirken haksız tahrik ve iyi hal indirimi verdi. Mahkeme, Kezban Çelik için yurt dışı yasağı koyup tahliyesine karar verdi.

Seydikemer ilçesi Bağlıağaç Mahallesi'nde yaşayan Kezban Çelik (31) kendisine ziyarete gelen arkadaşı Ömer Karaca'yı (32) av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle Fethiye 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde müebbet hapis talebiyle yargılandı. Olay, 13 Aralık 2022 günü, saat 22.30 sıralarında Bağlıağaç Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Kezban Çelik evine çağırdığı arkadaşı Ömer Karaca'yla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Çelik, evindeki babasına ait av tüfeğiyle arkadaşına ateş etti. Kezban Çelik, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmesini istedi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Ömer Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Kezban Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede Çelik için 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Fethiye 2.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında savcı mütalaasında haksız tahrik altında kasten öldürme suçuyla cezalandırılmasını istedi. Duruşmada tutuklu sanık Kezban Çelik, "Bugüne kadar verdiğim ifadelerimin arkasındayım. O akşam bana saldırdı. Cinsel ilişkiye girip kendimi ispat etmem mi gerekiyordu? Cinsel birliktelik yaşasaydım da burada olmasaydım. Ben karıncayı bile incitmem. Benim çocuklarım var. Suçsuzum" şeklinde konuştu.

Duruşmada acılı baba Bayram Karaca ile anne Nursel Karaca tutuklu sanık Kezban Çelik'in en ağır şekilde cezalandırılmasını ve adaletin yerini bulmasını istedi. Taraf ve sanık avukatlarının değerlendirmelerinin ve savunmalarının ardından mahkeme heyeti sanıktan son sözünü sordu. Tutuklu sanık Kezban Çelik son sözünde, "Ben bir şey yapmadım. Ben öldürmedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

10 yıl hapis cezası verildi

Kezban Çelik için, Fethiye 2.Ağır Ceza Mahkemesi önce müebbet hapis cezası verirken, bu olayın haksız tahrik altında işlenmesi nedeniyle 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak Kezban Çelik için iyi hal indirimi de değerlendiren mahkeme Çelik'i 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Kezban Çelik için yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliye kararı verdi

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"İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?"

Acılı baba Bayram Karaca duruşmanın ardından gazetecilere, "Böyle bir adalet olur mu? 10 yıl hapis verildi. Tahliye edildi. Bir köpek öldürüyorlar cezaevinde yatıyorlar. Bir insan hayatı bu kadar ucuz mu? Savunma avukatlarının doğruluk payı yok. Sadece bir senaryo yazmışlar. Bir insan öldürülür de, 6 -7 ay da cezaevinden mi çıkar?, Bir üst mahkemeye müracaat edeceğiz. Adaletin yerini bulmasını isteyeceğiz" diye konuştu.

Kezban Çelik mahkemede neler anlatmıştı?

Cinayet zanlısı Kezban Çelik Fethiye 2.Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşmada, " Ömer Karaca'yı uzun zamandır tanıyorum. Kendisini hep arkadaş olarak gördüm. Kendisini daha önce sarkıntılık ettiği için karakola şikayet ettim. Daha sonra düzeldiğini düşünerek yeniden konuşmaya ve mesajlaşmaya başladık. Olay günü Ömer Karaca'dan sigara istedim. Kendisi geldiğinde sarhoş gibiydi. Yanında getirdiği viskiyi çıkardı. Oturup içmeye başladı. Ben de çok az içtim. Sonrasında üstüme geldi ve ben kaçıp diğer koltuğa geçtim. Yine gelip beni öpmeye çalıştı. Babama ait olan av tüfeği gözüme ilişti. Elime aldım ve korkutmak istedim. Ancak Ömer hiç korkmadı. Göğsünü namlunun ucuna dayadı. 'Bunu eline aldıysan sıkacaksın' dedi. Bu şekilde kapıya doğru ilerledik. Ömer bir eliyle tüfeğin ucunu göğsüne bastırıyor, bir eliyle de tetiğe doğru uzanıyordu. Bana 'haydi vur' diye bağırıyordu. Bu esnada arka odada bebeğim ağlıyordu. Benim elim o sırada tetikte değildi. Bir anda tüfek ateş aldı. Onun eli tetikteydi. Şoka girdim. Bebeğimin yanına koştum" ifadelerini kullandı.

"Korkutmak istemiştim"

Suçlamaları reddeden Çelik, "Kapıdan tangır tungur ses geldi. Havaya ateş edildiğini, Ömer'in de çıkıp gittiğini düşündüm. Daha sonra odaya girdiğimde Ömer'i yerde gördüm. Tüfek de kapının orada dikiliydi. Nasıl o konuma geldi hatırlamıyorum. Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ambulans istedim. O sırada şok geçiriyordum. Kesinlikle Ömer'i öldürmek istemedim. Sadece korkutmak istemiştim. Silah nasıl ateş aldı bilmiyorum. Ben normalde tüfek kurmasını bilmiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde konuşmuştu.

Geçtiğimiz ay olayın yaşandığı evde yapılan keşifte maktulün av tüfeğinin tetiğini çekebileceği şeklinde bilirkişinin rapor verdiği de öğrenildi. - MUĞLA