Önce aydınlatma direğine, sonra ağaca çarptı: 2 yaralı

Önce aydınlatma direğine, sonra ağaca çarptı: 2 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine ve ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aziziye Mahallesi Şehit Atıf Ödül Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi'nden Şehit Atıf Ödül Caddesi yönüne seyreden Y.Ş. kontrolündeki 41 ALS 443 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine sonra da ağaca çarptı. Kazada sürücü Y.Ş. ve yolcu M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray taraftarının istemediği isim valizlerini topladı gidiyor

Taraftar istemiyordu! Valizlerini topladı gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.