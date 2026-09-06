Sivas'ta Tarım Aracı Kazası: Çiftçi Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Yıldız Beldesi'nde onarmaya çalıştığı tarım aracının çalışması ile makineye kapılan çiftçi öldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas'ın Yıldız Beldesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde tarlasına saman biçmeye giden çiftçi Abdullah Selvi(52), traktöre bağlı çalışan ot biçme aracı arızalanınca makineyi tamir etmek için araçla traktör arasına girdi. Onarım sırasında makine çalışmaya başlayınca makinenin bıçaklarına takıldı. Ağır yaralanan selvi olay yerinde öldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı