Edirne gündem haberi... Keşan'da kaçak makaron ele geçirildi Edirne gündem haberine göre Keşan ilçesinde bir ev ve iş yerinde kaçak makaron ele geçirildi. Keşan ilçesinde bir ev ve iş yerinde kaçak makaron ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri İspat Cami Mahallesi'ndeki bir ev ve iş yerinde arama yaptı. Aramada 29 bin bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 15 bin 600 bandrolsüz doldurulmuş makaron, kompresör ve sigara sarma makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli İ.T. hakkında adli işlem başlatıldı. 3. Sayfa AA / İlker Gürel Emniyet Müdürlüğü Keşan Cami 3. Sayfa Güncel Haberler

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