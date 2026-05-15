Samsun'daki rüşvet operasyonunda 2 doktor tutuklandı

Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde "rüşvet" iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 doktor tutuklanırken, 2'si doktor 4'ü medikalci 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan bazı doktorların medikal firmalar üzerinden ya da doğrudan hastalardan rüşvet aldıkları iddiası üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

12 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda aralarında 3'ü profesör ve 1'i doçent 4 doktor, 4 medikal firma çalışanı/sahibi, 10 rüşvet veren hasta yakını olmak üzere toplam 18 şüpheli Atakum, İlkadım, Bafra, Çarşamba ilçeleri ile Ordu'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Rüşvet veren hasta yakını 10 kişi emniyetteki ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, 3'ü profesör, 1'i doçent 4 doktor ile 4 medikal firma çalışanı/sahibi olmak üzere 8 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 profesör tutuklanırken, 1'i profesör, 1'i doçent ve 4'ü medikalci 6 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

