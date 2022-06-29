Ölümüne tesadüf...Akrabalar motosikletle çarpıştı: 1 ölü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ölümüne tesadüf...Akrabalar motosikletle çarpıştı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ölümüne tesadüf...Akrabalar motosikletle çarpıştı: 1 ölü

Çanakkale (İHA) –Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Uluköy köyü civarında iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Çanakkale (İHA) –Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Uluköy köyü civarında iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışan motosikletlerde bulunan kişilerin akraba olduğu ortaya çıkarken 1 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Uluköy ve Yahya Çavuş köyleri arasında saat 21.30 sularında iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında ağır yaralanan Metin Derya, ambulansla Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer motosikleti kullanan Mustafa Özel'in ise durumunun ağır öğrenildi. Aynı zamanda Mustafa Özel ile Metin Derya'nın Enişte-Kayınço oldukları öğrenildi. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Özel Çanakkale Uluköy 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title