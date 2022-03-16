Son dakika: Ölümü göze aldılar, baba ile oğlunu yanan tırdan böyle kurtardılar

Ölümü göze aldılar, baba ile oğlunu yanan tırdan böyle kurtardılar

Parlayan alevler arasında kalanlar kaçışarak canlarını kurtarırken, saçları tutuşan biri kendi çabasıyla alevleri söndürdü

DİYARBAKIR - Dicle Elektrik Viranşehir İlçe İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan Mustafa Korkmaz ve Lütfü Topkan, trafik kazasında alev alan tırın içerisinde mahsur kalan baba ile oğlunu kendi canlarını riske atarak kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Viranşehir kavşağında önceki gün meydana gelen olayda seyir halindeki bir tır aniden yoldan çıkıp devrildi ve ardından alev aldı. Çevredekiler tarafından yapılan müdahaleler yoğun alevler nedeniyle sonuç vermedi. O sırada yoldan geçmekte olan Dicle Elektrik Viranşehir İlçe İşletme Müdürlüğü'nde vardiya amiri olarak görev yapan Mustafa Korkmaz ile Lütfü Topkan, kazayı görüp durdu. Lütfü Topkan aracı park edip 112 Acil'i ararken, Vardiya Amiri Mustafa Korkmaz da tırda bulunanları kurtarmak için kaza yerine koştu.

Tırın kapısının camını kıran Mustafa Korkmaz, alevler içerisinde kaldığını gördüğü Fadıl Tekin'i çekip çıkardı. Tekin'in "Babam araçta" demesi üzerine çevreden gelenlerle birlikte bir kez daha alevler içindeki tıra giren Korkmaz, araçtaki ikinci kişiyi de çekip kurtardı. Bu sırada koşarak gelen birinin alevlere elindeki battaniye ile vurması üzerine, alevler bir anda parladı. Alevler arasında kalanlar kaçışarak canlarını kurtarırken, saçları tutuşan biri kendi çabasıyla alevleri söndürdü.

Baba ile oğlunu kurtardığı sırada elleri yanan Dicle Elektrik çalışanı Mustafa Korkmaz Viranşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından taburcu edildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Korkmaz, alevler arasında kalan çocuğu gördüğünde kendi çocuklarını düşündüğünü belirterek, "Bu duruma seyirci kalamazdım. Kendimi de korumaya çalışarak alevlerin arasına daldım. Yine olsa aynı şeyi yaparım" dedi.