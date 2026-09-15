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Ölümle burun buruna gelen kadını, mesai arkadaşı heimlich manevrasıyla kurtardı

Ölümle burun buruna gelen kadını, mesai arkadaşı heimlich manevrasıyla kurtardı
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Hatay’da nefes borusuna yiyecek kaçan ve boğulma tehlikesi geçiren kadın, mesai arkadaşı tarafından heimlich manevrası uygulanarak yaşama tutunduruldu.

Hatay'da nefes borusuna yiyecek kaçan ve boğulma tehlikesi geçiren kadın, mesai arkadaşı tarafından heimlich manevrası uygulanarak yaşama tutunduruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Samandağ ilçesindeki kamu kurumunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre; kurumda çalışan kadınının tükettiği yiyecek nefes borusuna kaçtı. Kadının nefes almakta güçlük çektiğini fark eden mesai arkadaşı, vakit kaybetmeden heimlich manevrası uyguladı. Manevranın ardından nefes almaya başlayan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadının boğulma tehlikesi geçirdiği ve mesai arkadaşının heimlich manevrasıyla müdahale ettiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Boğulma tehlikesi geçiren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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