Ölümden dönen Ahu Yağtu sessizliğini bozdu

Başarılı oyunculuğu, zarif duruşu ve güzelliğiyle yıllardır ekranlarda tanınan isimlerden biri olan Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, geçtiğimiz hafta fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

TEŞHİS: BEYİN ANEVRİZMASI

Yağtu'nun menajerlik ajansından yapılan açıklamada, ünlü oyuncunun sokakta baygınlık geçirdiği ve ardından tedaviye alındığı belirtildi. Yapılan tetkiklerde beyin anevrizması teşhisi konuldu.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Bir süre önce sağlık sorunu yaşadığı öğrenilen Ahu Yağtu, durumuyla ilgili sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu, beyin damarlarında biri patlamak üzere olan dört anevrizmaya rastlandığını söyledi. Bu anevrizmalara stent ve coil yöntemleriyle müdahale edildiğini ifade eden Yağtu, bugün itibarıyla taburcu edildiğini belirtti.

"EKSİK OLMAYIN"

Yaşadığı süreci anlatan Yağtu, "Şiddetli baş ağrılarım olsa da iyiyim, daha iyi olacağım inşallah. Bu dönemde dualarını esirgemeyen, arayan, soran, yazan herkese teşekkür ederim. Varlığınız bana güç verdi, eksik olmayın" sözleriyle sevenlerine mesaj gönderdi.

Operasyonunu başarıyla gerçekleştiren Kubilay Aydın'a özel teşekkür eden oyuncu, yanında olan sağlık ekibine de minnettarlığını dile getirdi.