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Ölüm tehditleri aldığını söylemişti! Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e 2 koruma verildi

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Ankara'da suikasta uğrayan eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, ölüm tehdidi aldığını belirterek "Beni de öldürecekler haberiniz olsun'" sözleriyle yetkililere seslenmişti. Yaşanan bu olay sonrası Ayşe Ateş'e 2 yakın silahlı koruma tahsis edildiği öğrenildi.

Ankara'da, 30 Aralık 2022 günü suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, katıldığı bir programda sıradaki hedefin kendisini olduğunu söylemiş ve ölümünün planlandığını ifade etmişti. Bu açıklamaların ardından Ayşe Ateş'e 2 koruma verildiği öğrenildi.

"BENİ ÖLDÜRECEKLER HABERİNİZ OLSUN"

Ayşe Ateş, yaptığı açıklamada, "Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. Konuşulmaya başlanmış. İçişleri Bakanlığı'na koruma başvurusunda bulundum. Ayşe Ateş'i de öldürecekler haberiniz olsun" sözlerini kullandı.

SİLAHLI 2 YAKIN KORUMA KARARI

Ateş'in yaptığı açıklamadan kısa bir süre sonra Emniyet tarafından silahlı 2 yakın korumanın tahsis edildiği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Sinan Ateş Ayşe Ateş Ankara Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (2)

Güray Dilli :

Öldürülme korkusu yaşayan , hakkında uzaklaştırma kararı alınmış şüpheli tehdidi altında olan vb her kadın ,için koruma olmalıdır. İstanbul Sözleşmesini neden kaldırdınız..

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Onemli Degil:

Iyi Guzel Ama, Ya Dusman Iceride Ise ?

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