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Ölü amcasını bankaya getirerek kredi çekmeye çalıştı! Yetkililer fark edip polise koştu

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Brezilya'da bir bankada cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kullanıcıların büyük bir kısmı daha önce böyle bir olayı ne duyup ne de gördüklerini ifade etti.

YETKİLİLER FARK EDİP POLİSE HABER VERDİ

Hayatını kaybeden amcasını bankaya getiren genç bir kadın, kredi çekmeye çalıştı. Tekerlekli sandalyedeki adamın ölü olduğunu fark eden yetkililer derhal durumu polise haber verdi.

İNFİAL YARATAN GÖRÜNTÜ

Banka yetkililerin sert tepki gösterdiği kadın kısa sürede yakalanırken, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde bankacıları kandırmaya çalışan kadının amcasına yaşıyor izlenimi vermek için epey çaba sarf ettiği görülüyor.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Brezilya Banka Dünya Suç 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

Ali :

Ülkemizde ölülere oy kullandırıyorlar be ya! Kadın kredi çektirmek istemiş Allah Allah. Ne var yani? :))

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ARSLANOĞLU Hakan:

Amca böyle düşük faizli krediye ölünür demiştir.

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Sadık:

Istanbulun borcu üç kat arttı ,sırf 320 milyon Reklamlara harcandı.

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