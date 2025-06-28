Oltu'da Taş Ocağında Göçük: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

Oltu'da Taş Ocağında Göçük: 3 İşçi Hayatını Kaybetti
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Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Tutlu Mahallesi'nde bir taş ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti. Olay anında ocağın içindeyken çevredekilerin yardımıyla kurtarma çalışmaları yapıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Tutlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren ve Oltu taşı çıkaran bir ocakta yaşanan göçükte 3 kişi hayatını kaybetti.

Göçük sırasında hayatını kaybeden 3 işçi ile birlikte ocağa giren Yasin Akyüz, yaşananları İHA'ya anlattı. Akyüz, "Sabah 4 kişi taş ocağına gittik. Kahvaltıya gittik. Onlar içeriye girdiler. Hava da sıcaktı. Ben de içerisi serin diye içeri girdim. Çalışıyorlardı. Tehlikeli bir nokta gördüm uyardım. Sonra buraya direkt vuracağını söyledi. Ben bu sırada dışarı çıktım. Toprağı boşalttım. Tekrar ocağın önüne koydum. Baktım ipi çekmediler. Jeneratör boş çalışıyordu. O sırada ocağa girdim bağırdım, ses vermediler. Baktım katmanlar çökmüş. Çaresiz kaldım, çıkaramadım, kurtaramadım. Yukarı çıkıp komşulara bağırdım onlar geldiler. Toplandılar. İçeri girdiler taşları kırarak altından çıkardılar" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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