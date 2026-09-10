Ölen eşinin başında 5 gün boyunca bekleyen leylek tedavisinin ardından doğaya salındı

Eskişehir'de ölen eşinin başında aç ve susuz 5 gün bekleyen leylek, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salındı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde akıma kapılarak ölen eşinin cansız bedeni başında aç ve susuz 5 gün bekleyen leylek, Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alınmıştı. Bitkin düşen leylek, Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince müdahalesiyle tedavi tedavisi tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı