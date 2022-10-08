Kahyası tarafından öldürülen şoförün saldırıya uğradığı görüntüler ortaya çıktı

Öldürülen dolmuş şoförünün saldırıya uğradığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ankara'da dolmuş şoförü Şükrü B.'nin husumetli olduğu dolmuş kahyası tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü anlar ortaya çıktı. Görüntülerde çevredekilerin olaya müdahale etmek yerine izlediği görülüyor,

Çankaya ilçesi Sıhhiye dolmuş durakları hattında dolmuş şoförlüğü yapan Şükrü B., daha önceden husumetli olduğu ve aynı durak hattında dolmuş kahyalığı yapan S.Ç. tarafından bıçaklı saldırısına uğradı.

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan dolmuş şoförü kaldırıldığı hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dolmuş şoförünün saldırıya uğradığı anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. İşlek bir cadde üzerinde gerçekleşen olayda çevredekiler kavgaya müdahale etmek yerine izlemeyi tercih ettiği görülüyor. Olayın ardından kaçan zanlı kahya S.Ç. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.