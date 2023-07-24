Öldüresiye dövdüğü kadını kanlar içinde araca bindirip, çevredekilere küfür yağdırdı

İstanbul'da sokak ortasında öldüresiye dövdüğü kadını kanlar içinde bırakan maganda, engel olmak isteyen vatandaşlara küfürler yağdırdı. Şahıs baygın haldeki kadını sürükleyerek arabaya bindirirken, yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı. Olay, sabah saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadınla tartışan maganda, kadını döverek bayılttı. Kanlar içinde sokak ortasında yatan kadını gören vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Vatandaşların seslenmesine kızan şüpheli şahıs küfür etmeye başladı. 'Yarın sabah sizin için geleceğim' diyerek tehditler savuran şahıs, baygın kadını sürükleyerek arabaya bindirdi. Yaşanan korku dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.