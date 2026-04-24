Okullardan hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Çankırı'da girdiği 3 farklı okuldan hırsızlık yapan suç makinesi hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı'da 18-20 Nisan tarihleri arasında üç ayrı okula girerek para ve çeşitli malzemeler çalan şahsın yakalanması için Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası ve saha çalışmaları neticesinde okullara dadanan şahsın M.Ş. olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde şahsın farklı illerde karıştığı olaylardan 36 suç kaydı bulunduğu, hakkında 9 ayrı dosyadan da yakalama kararı olduğu belirlendi. Şahsın Çankırı il merkezinde meydana gelen 2 hırsızlık olayına da karıştığı ortaya çıktı.

İstihbarat ve Asayiş şube müdürlükleri tarafından yürütülen takip neticesinde şahsın hırsızlık yaptıktan sonra Ankara'ya gittiği tespit edildi. Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara'da düzenlenen operasyonla şahıs yakalandı.

Çankırı'ya getirilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Çankırı Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı