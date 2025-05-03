Trafikte çocukların hayatını tehlikeye atan okul servis şoförlerine ceza yağdı

Esenyurt'ta TEM Otoyolu'nda Edirne istikametine ilerleyen iki okul servisi minibüsünün şoförleri, şerit değiştirerek birbirlerinin önüne direksiyon kırdı. Hem araçtakilerin hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan servis şoförlerine, arkadan gelen sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Daha sonra yollarına devam eden servis araçlarının trafik güvenliğini tehlikeye attığı anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

ŞOFÖRLERE CEZA YAĞDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görüntülere ilişkin, "Çocuklarımızın hayatıyla oynayan hiçbir servis şoförünün trafikte yeri yoktur!" dedi. Okul servisi şoförleri O.S. ve M.E.T'nin Sanal Trafik Devriyeleri tarafından yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Bu sorumsuz sürücülerin; sürücü belgeleri iptal edilmiş, araçlar trafikten men edilmiş, Çalışma Güzergah İzin Belgeleri geçici olarak iptal edilmiş, her iki sürücü hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ayrıca; Toplam 44.232 TL idari para cezası uygulanmıştır. Direksiyon başına geçen her sürücü trafik kurallarına harfiyen uymalıdır. Özellikle en kıymetlilerimiz olan evlatlarımızı taşıyan servis şoförleri en ufak dahi olsa hata yapmamak için dikkatli olmalıdırlar. Kaldı ki akan trafikte makas atmaları, saygısızca araç kullanmaları kabul edilemez"