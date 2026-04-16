Okul saldırılarında suçu ve suçluyu övücü paylaşımlar yapan 83 kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan 83 kişi hakkında gözaltı kararı alındığını açıkladı. Ayrıca 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarında suçu ve suçluyu övücü paylaşımlar yapan 83 kişi hakkında gözaltı kararı alındığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin provokatif paylaşım yapan 940 hesaba erişim engeli getirildiği belirtildi. Paylaşımda, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, haklarında adli işlem uygulanmıştır. Ayrıca 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş, 93 adet Telegram grubu kapatılmıştır. Şüphelilerle ilgili adli süreçler, ilgili birimlerimizce çok yönlü olarak sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
