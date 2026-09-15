Okul önlerinde trafik güvenliği denetimleri başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla polisin denetimleri ve uygulamaları başladı.

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Silifke'de okul çevrelerinde trafik tedbirleri artırıldı. Öğrencilerin okula giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde görev alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukların güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini ve okullarına ulaşmalarını sağlıyor. Ekipler, öğrenci servislerinde de denetimlerini sıklaştırarak araçların gerekli şartlara uygun olup olmadığını kontrol edip, sürücüleri de bilgilendirerek uyarılar yapıyor.Trafik ekipleri ayrıca motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanıcılarına yönelik de bilgilendirmelerde bulunuyor. Ekipler, plakalı motosiklet ve elektrikli bisikletleri kullanacak kişilerin uygun sürücü belgesine sahip olmaları gerektiğini hatırlatarak, öğrenciler ve velilerden trafik kurallarına titizlikle uymalarını talep ediyor.

Çocuklarının güvenliği için okul önlerinde görev yapan polis ekiplerinin çalışmalarından memnun olduklarını belirten velilerden İbrahim Şahin, emniyet güçlerine teşekkür etti. Şahin, "Çocuklarımızın güvenliği her şeyden önemli. Okulların açılmasıyla birlikte okul önlerinde görev yapan, öğrencilerimizin giriş ve çıkışlarında güvenliğini sağlayan polis ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Servis araçlarının ve motosiklet ile elektrikli bisikletlerin denetlenmesi de biz veliler için büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın güvenli bir şekilde okula gidip gelmesi için yapılan bu çalışmaların devam etmesini istiyoruz. Biz veliler olarak da trafik kurallarına uymaya ve çocuklarımızı bu konuda bilinçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı