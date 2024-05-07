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Okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı kamerada

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Eyüpsultan'da okul müdürünü silahla vurarak öldüren öğrencinin olayı gerçekleştirmek için liseye silahla geliş ve gidişi güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde okul müdürünü öldüren öğrencinin liseye giriş ve çıkış anlarını güvenlik kamerası kaydetti.

OKUL MÜDÜRÜNDEN ACI HABER GELDİ

Alibeyköy Mahallesi Beste Sokak'taki özel lisede yabancı uyruklu bir öğrenci, okuldan atılmasından sorumlu tuttuğu 74 yaşındaki okul müdürü İbrahim Oktugan'a silahla ateş etti. Odasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Oktugan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

EMNİYETTEKİ SORGUSU SÜRÜYOR

Olayın ardından kaçan şüpheli öğrenci polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı kamerada

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Okul müdürünü vuran öğrencinin ise, olayı gerçekleştirmek için lise silahla geliş ve gidiş anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öğrencinin soğukkanlı olduğu, cinayetten önce arkadaşlarıyla selamlaşıp sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Okul müdürünü vuran öğrencinin liseye silahla geliş ve gidiş anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Eyüpsultan Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Murat Celik:

öğrenciler farkında neden polis aramamışlar ya da diğer öğretmenlere bildirmemişler anlamadım

16
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yanıtYanıtla
Goethegitme:

Starbucks'ta demlenen genclikte beyin ne arasin

yanıt34
yanıt5
Ayhan:

Diğer öğretmenler ne yapacak polis ne yapacak dakikalar içinde oluyor olay biraz mantık

yanıt1
yanıt0
Güven önemlş:

silah her yerde var

8
1
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Mustafa GABBAZ:

Çağdaş laik eğitim sisteminin geldiği nokta...

0
2
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