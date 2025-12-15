Haberler

Öğrenciye şiddet uygulayan okul müdürü cumhuriyet savcısına ifade verdi

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir okul müdürü, bayrak töreninde bir öğrenciyi itekleyerek darbetti. Olayın ardından müdür görevden uzaklaştırılarak cumhuriyet savcısına ifade verdi ve tutuksuz yargılamaya tabi tutuldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bayrak töreninde bir öğrenciyi itekleyerek darbeden okul müdürü, cumhuriyet savcısına ifade verdi. İfadesi alınan müdürün tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu'nda 6'ncı sınıf öğrencisi Muhammed Emin K.'yi yakasından tutup yere savuran okul müdürü ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa Ç. görevden uzaklaştırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün yerel ve ulusal basında yer alan talihsiz olay nedeniyle ilgili okulda görev yapan okul müdür vekili görevden alınmış; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri doğrultusunda kaymakamlık makamınca görevden uzaklaştırılmıştır. Konuya ilişkin olarak İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatılmış olup, süreç titizlikle ve yakından takip edilmektedir. Soruşturmanın seyri ve sonucu hakkında kamuoyu, gelişmeler doğrultusunda bilgilendirilecektir" denildi.

Okul müdürü Mustafa Ç., cumhuriyet savcısına ifade verdi. İfadesi alınan Mustafa Ç.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
