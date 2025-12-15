Okul müdürünün darp ettiği öğrencinin babası konuştu: Videoya bakınca...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde okul müdürü sinirlendiği öğrenciyi herkesin önünde itekleyerek darp etti. O anlar kameraya yansırken, öğrencinin ailesi şikayetçi oldu. Harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, okul müdürü görevinden uzaklaştırdı.

Olay, cuma günü İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde eğitim öğretime devam eden Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul Müdürü Mustafa Ç., sırada bekleyen Muhammed K. (11)'yı saldırarak darp etti. O anlar amatör kameraya yansıdı. Olayın ardından öğrenci, durumu ailesine bildirdi. Aile müdürden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"SENİ BURAYA GÖMERİM"

Olayı anlatan 11 yaşındaki öğrenci Muhammed Emin K., "O beni durduk yere dövdü. Kafa attı, fırlattı 'Seni buraya gömerim, herkes burada ahlakını bilecek' dedi. Çocuğa el hareketi yaptım zannetti. Okula gitmeyeceğim. O beni dövecek ben kendimi savunamayacağım, sonra disiplin verecek tutanak tutacak ben gitmem okula" dedi.

"VİDEOYA BAKINCA AKLIM BAŞIMDAN GİTTİ"

Baba Nihat Koca (49), "Cuma günü işten eve geldim. Hanım bana 'Muhammed'i dövmüşler' dedi. Ben çocuklar arasında olmuş sandım. Sonra bana okul müdürü 'Muhammed'i dövmüş' dediler. Öğretmendir kızmıştır dedim. Daha sonra bana video geldi. Videoya bakınca zaten aklım başımdan gitti. 11 yaşındaki çocuğumu kaldırmış vurmuş. Kafası taşa gelse ne olacak? Ben çocuğumu öğretmenlere emanet ediyorum. Öğretmen bunu yapsa sokaktaki vatandaş kim bilir neler yapar" dedi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Şikayetler ve görüntüler üzerine okul harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürü Mustafa Ç.'yi görevden uzaklaştırdı.