Okul müdürü odasında ölü bulundu

Okul müdürü odasında ölü bulundu
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Adıyaman'da Samsat Merkez İlkokulu Müdürü Davut Akpınar'ı okulda göremeyen görevliler odasında masasının arka kısmında yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akpınar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Başından kan geldiği belirlenen müdürün kesin ölüm nedeni otopsi raporundan sonra netlik kazanacak.

Adıyaman'da Samsat Merkez İlkokulu Müdürü Davut Akpınar'ı (58), bir süre okul içerisinde göremeyen okul görevlileri, Müdürü Akpınar'ı aramaya başladı.

MAKAM ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Okul içerisinde yapılan aramalar sonucunda müdür Davut Akpınar, odasında masasının arka kısmında yerde hareketsiz bir şekilde olduğu görüldü. Başından kan geldiğini de fark eden görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Durum üzerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, okul müdürü Davut Akpınar'ın öldüğünü belirledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ RAPORU SÖYLEYECEK

Akpınar'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Samsat Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Akpınar'ın kesin ölüm nedeni tamamlanacak olan incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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